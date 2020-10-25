За мэра Ивано-Франковска Марцинкива проголосовали 86,1% избирателей, – данные экзитпола

Согласно данным экзитпола на выборах городского головы Ивано-Франковска за действующего мэра Руслана Марцинкива проголосовали 86% избирателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Согласно результатам опроса, Марцинкив набирает 86,1% голосов, Петр Шкутяк ("Европейская Солидарность") - 6,9%, Наталья Сербин ("Украинская галицкая партия") - 3,9%, Александр Богачев ("Слуга народа") - 2,4%, Василий Стефанишин ("Платформа громад") - 0,6%.

В Ивано-Франковский городской совет проходят две политические силы: "Свобода" - 66,29%, "Европейская Солидарность" - 16,76%. Близка к проходному барьеру "Батькивщина" - 4,76%.

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