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Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"

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Координатор "5 вопросов от президента" Гагарин: "Если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией"
Проводившая опрос социологическая компания пояснила участие несовершеннолетних тем, что некоторые интервьюеры оставляли коробки и листы для проведения опроса на своих детей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом координатор всеукраинского проекта "5 вопросов от президента" Артем Гагарин сказал на брифинге в воскресенье в Киеве.

"Подбором интервьюеров занималась социологическая компания. Пояснение было следующее, что да, были некоторые случаи, когда родители оставляли на своих детей, а дети проводили этот опрос. Но мы не оставляем это незамеченным, и если социологическая компания нанимала несовершеннолетних, тогда будут разговоры с этой компанией. Но это буду делать не я", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Igor Budnik b2adf589
    Так эта компания уже самораспустилась. Ага. Вчера ищо.
  • Aleksandr Ermak
    все делается как-то по зэбильному
  • Порохобандерівець
    А як саме сценарист ;Квартал-95; почав проводити соцопитування? Це не кумівство випадково?
    Чи просто шапіто?
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