Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко
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Выявленные в ходе голосования нарушения не смогут существенно повлиять на результаты местных выборов в Украине.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нарушения все-таки не имели массового или системного характера, и можно сказать, что они не повлияли существенно на ход голосования. Надеюсь, что и в дальнейшем не повлияют на результаты выборов", - сказал Диденко.
По его словам, полиция оперативно реагировала на ситуации, которые содержали признаки уголовных и административных нарушений, и сразу принимала меры по их пресечению.
"Подавляющее большинство нарушений касалась агитации в день выборов", - добавил председатель ЦИК.