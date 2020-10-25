Выявленные нарушения не повлияли на ход голосования, - глава ЦИК Диденко

Выявленные в ходе голосования нарушения не смогут существенно повлиять на результаты местных выборов в Украине.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нарушения все-таки не имели массового или системного характера, и можно сказать, что они не повлияли существенно на ход голосования. Надеюсь, что и в дальнейшем не повлияют на результаты выборов", - сказал Диденко.

По его словам, полиция оперативно реагировала на ситуации, которые содержали признаки уголовных и административных нарушений, и сразу принимала меры по их пресечению.

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"Подавляющее большинство нарушений касалась агитации в день выборов", - добавил председатель ЦИК.