Турчинов: Сегодня "ЕС" выступает консолидатором Украины

Если бы все проевропейские патриотические политические силы, которые на этих выборах набрали по 1-2% процентов голосов избирателей, фактически тем самым передав голоса оппонентам, объединились вокруг "Европейской Солидарности", то вместе смогли бы взять первое место в большинстве регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на канале "Украина 24".

По словам Турчинова, экзитполы показывают, что "Европейская Солидарность" получила высокий результат на западе, серьезную поддержку в центре, но главное, "нашу политическую силу поддержали как на юге и севере, так и на востоке нашей страны".

"То есть, сегодня ЕС выступает консолидатором страны", - отметил он, подчеркнув, что пришло время объединяться.

"Если бы все патриотические силы объединились вокруг "Европейской Солидарности", мы бы вместе взяли первое место в большинстве регионов Украины. Но я уверен, что все это впереди и Украина станет единой, сильной, независимой, европейской страной", - резюмировал он.

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