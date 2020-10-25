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Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США

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Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США
Фото: АПА
Главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Нагорном Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

Об этом информирует Госдеп США, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Гуманитарное перемирие начнет действовать с 08:00 местного времени 26 октября 2020 года. США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха", - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что Ереван и Баку подтвердили "приверженность соблюдению гуманитарного перемирия, достигнутого в Москве 10 октября".

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Напомним, гуманитарное перемирие в зоне карабахского конфликта, объявленное Арменией и Азербайджаном, вступило в силу в полночь 18 октября. Однако Армения заявила о том, что Азербайджан продолжил обстрелы спустя считанные минуты после вступления в силу договоренностей прекратить огонь. По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз

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Топ комментарии

  • Elvis2
    А закончится в 08.05. 26.10.2020.
  • Petr Ivanov cd2b39c3
    В Баку ждут быстрых и четких гарантий, что армяне уйдут. Если нет, перемирие мгновенно закончится. Не станут слушать даже Трампа, если речь идет просто о: прекратите стрелять, я так сказал. Тем более не ясно, переизберется он или нет. А терять столько дней пока еще теплого периода, без слякоти, снега и мороза в горах разве азербайджанцам охота? Это зимой можно поперемирить, до весны. И то, не совсем поперемирить, а потихоньку расстреливая позиции и подвоз снабжения.
  • Михаил Дужик
    Зря Баку повелся. Произойдет обычное кацапское нае б. алово.
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