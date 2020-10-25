Окончательные результаты местных выборов будут установлены в течение 3-5 дней, - замглавы ЦИК Дубовик
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Окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены за три-пять дней.
Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы будем надеяться, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытания результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах мэров городов", - сказал Дубовик.
Напоминаем, в Украине 25 октября прошли местные выборы на которых выбирали депутатов местных советов, сельских и городских голов. Там, где ни один из кандидатов на должность сельского или городского головы не набрал более 50% голосов, состоится второй тур.