Про#баны местные выборы. СН была сделана ставка на х#йлованов, - "слуга народа" Дубинский

Электорат "Слуги народа" сегодня не пришел на избирательные участки, потому что люди разочарованы.

Такое мнение нардеп (СН) Александр Дубинский высказал на своем Ютуб-канале, передает Цензор.НЕТ.

"11 процентов в Киеве – для меня это п#здец провал. И я считаю, что это следствие некачественной избирательной кампании, которая была проведена в городе Киеве. Чтобы бороться за Киев, вы должны понимать, что должен быть сильный кандидат, который ведет избирательную кампанию. Ее надо было вести. Не Тиктоком заниматься, не какой-то х#йней, а вести избирательную кампанию. Не вели избирательной кампании – получили соответствующий результат.

Я считаю, что результат провальный по ряду областей связан: первое – со слабым выбором кандидатов в мэры, которые должны были вести кампанию, а не заниматься какой-то х#йней типа Тиктоком. Второе – отсутствие защиты результата и собственно избирательная кампания.

В целом о перепаде. Где 20-25 – это хороший результат, где 10-12-14 – это плохой результат для партии власти, потому что имея всю полноту ее в виде своих прокуроров, своих этих, своих тех, своих пятых-десятых, и самое главное – свое монобольшинство, безусловно нужно было показывать результат лучше.

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Ну это прое#анные, я считаю, местные выборы. Кто бы нам ни рассказывал о том, что нам это не интересно, мы не хотим этим заниматься, нам это не нужно – это все х#йня.

Причины провала. Первая и самая главная: наш электорат сегодня не пришел на избирательные участки. Потому что люди разочарованы. Отдав такой высокий уровень доверия президенту и его команде, люди были разочарованы результатом, которые он показал. И, соответственно, они просто на эти выборы не пошли. (…) Второе – это безусловно Ковид, потому что многие не пошли, так как не хотели рисковать. Ну типа "а нах#й оно все надо"! Ну, учитывая разочарование, общее недовольство, отсутствие новых лиц, которые могли бы стать новым знаменем для украинского общества. (…) Третья причина – проваленные избирательные кампании. Потому что нужно было заниматься строительством партии, нужно было от людей добиваться лояльности на местах. Ведь все-таки центральная власть – это где-то там далеко, а на местных выборах люди голосуют за местных, за тех, кому они доверяют, кто пользуется авторитетом. Тут уже не важно, старые или новые лица, а за людей, у которых есть хорошая репутация. (…) Если это либо продано, либо взяты непонятно кто, либо в очередной раз на каких-то х#йлованов была сделана ставка, ну… результат налицо.

Что касается Киева, Харькова и Одессы – это города, которые нельзя было прое#ывать ни при каких условиях, но мы их все равно про#бали. Как в таких условиях дальше работать, мне сложно понимать".

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