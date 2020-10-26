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Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете

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Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете
При такой низкой явке каждая сотня-другая голосов может иметь значение.

Об этом кандидат в мэры Киева от партии "Голос" Сергей Притула сообщил журналистам во время брифинга, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Команда Притулы".

"Мы понимаем, что сегодня у нас будет очень беспокойная ночь. Потому что в условиях такой низкой явки, каждая сотня-другая голосов будет иметь значение. Сейчас наш штаб и наши депутаты на низком старте для того, чтобы выезжать на участки, если там будут зафиксированы какие-то нарушения", - рассказал политик.

По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" Сергей Притула в первом туре выборов на должность городского головы Киева набирает 8,3% голосов и имеет высокие шансы попасть во второй тур вместе с действующим мэром Виталием Кличко.

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Вместе с тем, Сергей Притула отметил, что предварительные результаты партии "Голос" на выборах в Киеве уже победа.

"У нас очень хорошие показатели по соцопросам. И я могу уже констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете", - сообщил политик.

Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что Голос становится фракцией в Киевсовете 01

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Топ комментарии

  • Myko
    Завдання Пінчука Притула виконав, відтягнув голоси у Кличка, щоб той не переміг вже у першому турі. Ну це ще як сказати.

    Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 1033
    Питання в тому на чию користь відтягував? Клоуни зі шкури лізли, щоб верещалка пройшла у другий тур. Натомість цей корисний ідіот допоміг ригу Попову. Пригадуєте чого 1 грудня 2013 студентів на Майдані беркутня побила? Бо цей ригоанал йолку вирішив ставити, а студенти своїм протестом за євроінтеграцію йому заважали.
  • Killing Machine
    Самый главный итог выборов в Киеве:

    Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете - Цензор.НЕТ 3011
  • Герхард
    Ну Попов не только елку ставил, но и помогал щимить Майдан насколько тогда позволяли его полномочия.
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