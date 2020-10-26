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Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко

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Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко
Фото: vybory.rbc.ua
Полиция не зафиксировала значительных нарушений в ходе опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Укринформ, об этом во время брифинга в воскресенье сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет Цензор.НЕТ.

"Мы прогнозировали, что будет много правонарушений, так как были заявления общественных организаций и отдельных прошлых и нынешних политиков, но могу сказать, что это не оправдалось. Мы обратились к гражданам, я думаю, что полицию услышали", - сказал он.

По словам Клименко, инициированный президентом опрос, а также экзитполы при выходе с избирательных участков "прошли в целом по стране практически нормально".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрос Зеленского проходит у 55% участков по всей Украине, - ОПОРА

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    саме опитування це вже порушення Конституції !
  • Герхард
    Так вот по версии полиции
    Порушень під час порушення Конституції та Виборчого кодексу України не зафіксовано.

    Т.е. все нарушения законов Украины Зеленским прошли спокойно.
  • Gennadiy Hrenov
    А бревна то мы и не заметили..пздц
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