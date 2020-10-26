Новости • Местные выборы-2020

Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США

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Послы стран G7 увидели "демократию в действии" на местных выборах в Украине, - посольство США
Послы стран "Группы семи" поздравили Украину с проведением выборов, назвав их "демократией в действии".

Соответствующее заявление обнародовало посольство США в Украине в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Также об этом пишет пресс-служба Центризбиркома.

Уточняется, что представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Украине, в числе которых послы стран "Группы семи", а также представители международных организаций высоко оценили роль и усилия ЦИК в организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 года.

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"Находясь сегодня на отдельных избирательных участках, послы стран Большой семерки и представители международных организаций убедились в качественной организации голосования участковыми избирательными комиссиями. Также они обратили внимание на эффективное осуществление на участках противоэпидемических мер, направленных на предупреждение распространения болезни COVID-19", - заметили в ЦИК.

В свою очередь, председатель Комиссии во время онлайн-встречи проинформировал иностранных партнеров о проблемных вопросах, которые решала ЦИК в ходе подготовки к местным выборам, ходе сегодняшнего голосования и взаимодействии с представителями Национальной полиции по недопущению нарушений избирательного законодательства.

Отдельно Диденко остановился на организации обучения членов участковых и территориальных избирательных комиссий, просвещения избирателей, что стало актуальным в разрезе принятия в Украине Избирательного кодекса. Председатель ЦИК отметил, что указанные меры стали возможными благодаря совместным проектам с международными организациями, в частности, Международным фондом избирательных систем (IFES), Офисом Совета Европы в Украине, Координатором проектов ОБСЕ в Украине.

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Топ комментарии

  • kisutwo
    Демократия это когда деморализованное большинство не является на выборы по причине тотальной власти олигархическо-воровского капитала над информационным полем и электоральной системой. Как не похвалить такой концлагерь, саркастически называя его демократией в действии.
  • Олег Жуковский f3c5280d
    то ли дело в кацапстане...!? квинтэссенция демократии ! Вы это хотели сказать ?
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Вы считаете что пчелы (депутаты, которые принимают данные законы) против меда? Для того сейчас это и делается, чтобы за загородные котеджи в 3 этажа платить меньше чем за хрущевку в городе.
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