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На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники

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На акциях в Беларуси 25 октября задержаны не менее 290 человек, - правозащитники
На 25 октября по всей стране были анонсированы акции протеста под общим названием "Народный ультиматум".

Правозащитный центр "Весна" собрал информацию о 290 задержанных в этот день по всей Беларуси, пишет Цензор.НЕТ.

Напомним, белорусская оппозиция заявляет о более чем 100 тыс. участников протеста в последний день "народного ультиматума" в Минске. При разгоне акции силовики стреляли резиновыми пулями по людям и применяли светошумовые гранаты.

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