Местные выборы-2020: полученные от спецучастка на Донетчине бюллетени отправили на пересчет, - "ОПОРА"

Константиновская городская избирательная комиссия приняла решение об отправке на пересчет бюллетеней, которые получила от спецучастка №140969 в городе Константиновке, размещенной на территории коммунального учреждения "Центральная районная больница".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Гражданская сеть "ОПОРА".

По информации от наблюдателей ОПОРЫ, на спецучастке №140969 участие в голосовании приняли 35 человек. Участковая избирательная комиссия завершила процесс подсчета голосов и подготовила протоколы. Во время передачи избирательной документации из участка в городскую ТИК, было обнаружено, что протоколы о подсчете голосов на спецучастке не были должным образом упакованы. В связи с этим Константиновская городская ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней на указанном спецучастке.

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