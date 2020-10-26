Кличко заявил о готовности провести дебаты с кандидатом от ОПЗЖ Поповым
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом Кличко заявил в эфире одного из телеканалов.
Во время эфира Попов предложил Кличко обсудить нынешнюю и будущую ситуацию в Киеве.
"Если будет второй тур, я готов профессионально дискутировать. И ответить на все вопросы, которые есть", – сказал Кличко.
По словам Кличко, дебаты – хорошая возможность обозначить приоритеты, которые стоят перед Киевом в ближайшие несколько лет.
По итогам выборов мэра Киева Виталий Кличко с большим отрывом опережает своих конкурентов.
К слову, 25 октября проходили выборы и в Киевской городской совет. Согласно результатам экзитпола, который был проведен в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", большинство голосов на них набрали партии "УДАР", "Европейская солидарность" и "Слуга народа".