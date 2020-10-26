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Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден

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Главной угрозой для США является РФ, а самым большим конкурентом - Китай, - Байден
Кандидат от Демократической партии на пост президента США Джо Байден считает, что на данный момент основной угрозой для США является Россия, а Китай - самым большим конкурентом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки сейчас, с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов - это Россия", - заявил Байден.

"Во-вторых, я думаю, что самый большой конкурент - это Китай. И в зависимости от того, как мы справимся с этим, определится, являемся ли мы соперниками или мы в конечном итоге окажемся в более серьезной конкуренции, связанной с силой", - добавил он.

Байден в очередной раз отметил, что Трамп "обнимает каждого диктатора".

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"И вот что происходит сейчас. (...) Есть ситуация в Корее (КНДР. - Ред.), где у них больше смертоносных ракет и больше возможностей, чем было раньше. (...) Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов.

Он добавил, что поведение Трампа заставляет союзников по НАТО отворачиваться от США, потому что они "не могут рассчитывать на нас".

Топ комментарии

  • Foreign Observer
    У России уже вся экономика порвана в клочья и весь бюджет меньше чем у любого американского штата, и Кинжалы с Крымскими мостами, нарисованы в мультике мосфильма. И вообще это страна, всего лишь бензоколонка. Нечего её бояться.
  • Lalo Land
    А еще у нее яо, и агенты влияния по всему миру. И шантаж террором
  • OA
    "Есть ситуация в Персидском заливе, где Иран находится ближе к тому, (...) чтобы получить ядерное оружие, чем это было раньше", - заявил кандидат от демократов."
    Источник: https://censor.net/ru/n3227014

    Ох, как надо было бы дедуле Байдену витаминок каких попить, улучшающих кровоснабжение головного мозга. А из-за амнезии дедуля Байден позабыл, что именно демократ Обама заключил в 2015 году ядерную сделку с Ираном:
    'Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана."

    Так что, как говорится, дедуля Байден, чья корова бы мычала...
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