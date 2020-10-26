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Протоколы "из будущего": ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине. ФОТОрепортаж

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Протоколы "из будущего": ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине. ФОТОрепортаж
Наблюдатели ОПОРЫ сообщают, что на Верхнесыроватской территориальной избирательной комиссии Сумского района дата и время упаковки на протоколах одного из избирательных участков не соответствуют действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Отмечается, что члены ТИК голосованием решили внести изменения в документацию УИК сразу у себя на заседании.

Наблюдатели ОПОРЫ обнаружили, что на протоколах подсчета голосов, поступивших от участковой избирательной комиссии № 590593 (участок находится по адресу ул. Галкина, 21Б, с. Зализняк Сумского района) обозначенное время не совпадает с фактическим. В частности, на протоколах было обозначено время упаковки от 1:30 до 2:30, хотя фактически протоколы поступили из участка раньше 1:30.

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Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 01
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 02
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 03
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 04
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 05
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 06
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 07
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 08
Протоколы из будущего: ОПОРА зафиксировала нарушения на Сумщине 09

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