В день выборов ГСЧС получила 13 сообщений о минировании избирательных участков, а с наступлением темноты были обесточены 23 участка

В течение воскресенья, 25 октября, поступали анонимные сообщения о минировании 13 избирательных участков в ряде областей Украины, которые по итогам проверки не подтвердились

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, согласно данным спасателей, в воскресенье поступали анонимные сообщения о минировании избирательных участков в Винницкой (6), Одесской (4), Днепропетровской (2) и Киевской (1) областях.

"В порядке взаимодействия привлекалось 28 человек и 7 единиц техники, в том числе пиротехнический расчет ГСЧС. После проведенных проверок факты заминировании не подтвердились", - говорится в сообщении.

Также с наступлением темного времени суток произошло обесточивание 23 избирательных участков в Винницкой (6), Запорожской (3), Львовской (3), Херсонской (3), Ивано-Франковской (3), Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Донецкой (1), Харьковской (1) и Киевской (1) областях.

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"На все случаи силами ГСЧС обеспечена доставка электрогенераторов и обеспечена подача электроэнергии. Всего привлекалось более 50 человек и 12 единиц техники ГСЧС", - сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 7:00 понедельника подразделения ГСЧС с помощью электрогенераторов подают электроэнергию на 2 избирательных участка и территориальную избирательную комиссию в с. Новица Калушского района Ивано-Франковской области.

"В связи с подсчетом голосов на избирательных участках продолжается дежурство 1 тыс. 679 человек ГСЧС", - добавили в Службе.