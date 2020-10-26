Враг за сутки один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Следуя режиму прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 25 октября, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение достигнутых договоренностей. Так, режим прекращения огня противник нарушил в вечернее время суток, применив в районе Авдеевки ручной противотанковый гранатомет.

"Провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 26 октября, в полосах ответственности бригад ВСУ режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

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"Подразделения Объединенных сил, находясь в готовности адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.