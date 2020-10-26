Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ИНФОГРАФИКА
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На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и с незначительным отрывом опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
ЦИК обработал 16,58% участковых протоколов:
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,82% голосов;
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 23,33% голосов;
- Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 3,09%;
- Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,45%.
Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.