Новости • Парламентские выборы-2019

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ИНФОГРАФИКА

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Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ИНФОГРАФИКА
На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и с незначительным отрывом опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 8:07 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

ЦИК обработал 16,58% участковых протоколов:

  • Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 34,82% голосов;
  • Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;
  • Людмила Давиденко, самовыдвижение - 23,33% голосов;
  • Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 3,09%;
  • Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,45%.

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Остальные кандидаты набрали значительно меньшее количество голосов.

Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - слуга народа Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% 01

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Топ комментарии

  • ьля
    а по лицу не видно? интеллектуал, философ, бандит и просто хороший человек. на прошлых выборах шел под мохнатым бедром крылом юлии владимировны, не повезло, не фартануло. теперь бесценный бриллиант в коллекции слуг народа. не беспокойтесь, вредных законов он не придумает. впрочем, полезных тоже. мандат ему нужен не для того, чтоб время в раде терять.
  • Sophia-Maria Duglass
    Ляшко в ауте
  • Lvbnhj
    Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 7136 Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4% - Цензор.НЕТ 5627
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