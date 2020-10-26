Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 16,5% протоколов - "слуга народа" Гунько 34,8%, Ляшко - 33,4%. ИНФОГРАФИКА

На промежуточных выборах в Верховную Раду по 208 одномандатному избирательному округу лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Он получил более 34% голосов и с незначительным отрывом опережает своего оппонента Олега Ляшко, лидера "Радикальной партии".