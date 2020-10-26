На Луганщине больным COVID-19 избирателям отказали в голосовании: не хватило средств защиты для членов избиркомов, - "Опора"

В Луганской области зафиксированы случаи отказа больным COVID-19 избирателям в голосовании на местных выборах, сообщает гражданская сеть "Опора".

"Наблюдателям "Опоры" поступила информация от жителя города Сватово Луганской области, больного коронавирусной инфекции, о том, что избирательная комиссия отказала ему во включении в список избирателей, что голосуют по месту пребывания", - сказано в сообщении "Опоры", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, члены избирательного участка №440564 на своем заседании отказали гражданину во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина поднялась на 23-е место по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире более 43 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

Кроме того, еще один подобный случай был зафиксирован наблюдателем в Старобельске. Городская ТИК отказала избирателю с коронавирусом "в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты (костюмами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты)". Среди прочих причин отказа указано постановление Кабмина о введении жесткого карантина, который продлен до 31 декабря 2020 года, в связи с чем устанавливаются временные ограничения прав физических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них. Также отмечается, что с заявлением не получен "полный комплект документов для голосования по месту регистрации, согласно законодательству Украины в рамках избирательного процесса и предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19".

"Опора" считает такую практику отказа избирателям в предоставлении возможности проголосовать по месту пребывания неправильной и такой, что свидетельствует о нарушении права избирателя на участие в выборах", - говорится в сообщении.