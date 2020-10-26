За сутки от COVID-19 умерли 73 человека, 1 029 - выздоровели, выявлены 5 426 новых случаев

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 736 человек с COVID-19, выздоровели - 1 029.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 5 426 человек. Были госпитализированы 736 человек. Зафиксированы 73 летальных случая. Выздоровели 1 029 пациентов. Вснего за все время пандемии в Украине заболели 348 924 человек. Всего выздоровели 142 537, а летальных случаев 6 464", - рассказал Степанов.

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За минувшие с утки наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Харьковской области (478), Одесской области (348), Житомирской области (345), Львовской области (335) и Черновицкой области (323).