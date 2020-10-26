Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов

Примерно через год украинская вакцина от коронавируса может быть готова, необходимо пройти три фазы клинических исследований.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Минздрава, необходимо "пройти еще очень большой путь, чтобы этот кандидат в вакцины стал вакциной", а именно три фазы клинических исследований.

"Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - объяснил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что президенту Зеленскому представили результаты доклинической фазы исследования препарата-претендента на звание украинской вакцины против COVID-19. Президент назвал вакцину "уникальной".

По словам Фаворова, испытания украинской вакцины на людях могут начать через 3 месяца, готовый препарат - получить через год.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины.

Всего в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 478, Одесчина - 348 и Житомирщина - 345