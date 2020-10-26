Новости • Агрессия России против Украины

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия

3 69932
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве нового перемирия
Фото: АПА
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении нового перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в артиллерийском обстреле по позициям азербайджанской армии, расположенным на всей протяженности фронта, а также на армяно-азербайджанской государственной границе.

В свою очередь пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице в Фейсбуке о нарушении перемирия азербайджанскими войсками, обвинив их в огне по армянским позициям на юго-восточном направлении.

Читайте также: Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется 26 октября, - госдеп США

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Топ комментарии

  • Привет
    Ты идиот?? Хотя зачем я спрашиваю..это же очевидно и так...
    Азербайджан воюет за свои международно признанные территории... Крым ему нахрен не нужен....
    Азербайджанцы это не кацапы...и не ары...
  • Привет
    Водила наверное обосрался так...что теперь месяц срать ему будет нечем... Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в зриві нового перемир'я - Цензор.НЕТ 1315
  • Яр Холодний
    Тебе "обнесли" галоперидолом, чи, навпаки, "приход" піймав? В світі "ідей" повно... От тільки після Другої світової війни лише одна країна в Європі вирішила "переглянуть" кордони, та ще й збройним шляхом - твоя дурнувата "Кацапія"... (Тільки не "бий ногами в груди" себе, який ти "щирий американець"... Я твої коментарі вже кілька місяців відслідковую - від тебе "за версту кислими щами смердить...". Твоя "Омерика" десь в районі Долгопрудного...).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости