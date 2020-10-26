На Закарпатье кандидат на выборах принимала участие в подсчете голосов, - "Опора"

Также в помещении УИК присутствовали посторонние лица.

В Закарпатской области наблюдатели Гражданской сети "ОПОРА" зафиксировали нарушения при подсчете голосов - к процессу подключилась кандидат в сельские головы. Об этом сообщается на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"На избирательном участке №210520, что в селе Красная Тячевского района, во время подсчета голосов вместе с членами участковой избирательной комиссии наблюдатель ОПОРЫ заметил действующую главу села, кандидата на эту должность Марию Носу", - говорится в сообщении.

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Женщина, вероятно, участвовала в подсчете. Также в подсчете избирательных документов зафиксирован мужчина, который присутствовал на заседании как журналист. Кандидатка прекратила подсчет голосов после замечания наблюдателя, а мужчина-журналист - продолжил.

"Кроме этого, на избирательном участке №210092 в селе Неветленфолу Береговского района, по информации наблюдателя ОПОРЫ, во время вечернего заседания подсчета голосов в течение полчаса присутствовали посторонние люди, которые представились врачом и сторожем, и не объяснили наблюдателю цель своего визита. По информации ОПОРЫ, эти люди просто сидели в помещении участка и не вмешивались в работу УИК. Члены УИК также не реагировали на их присутствие", - рассказали в Гражданской сети.