Кандидата в депутаты на Харьковщине не внесли в бюллетень, - Нацполиция

Кандидата в депутаты Циркуновской объединенной территориальной громады (Харьковская область) не внесли в избирательный бюллетень.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковщины.

Сообщение о происшествии на избирательном участке в селе Циркуны поступило в отделение полиции 25 октября в 16:30 от 48-летнего гражданина.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения или лишения свободы.

В ходе расследования указанного уголовного производства следователи также внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украини. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

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