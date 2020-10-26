В Украину до конца недели поставят 14 тыс. флаконов "Ремдесивира" для лечения пациентов с COVID-19, - Минздрав

В Украину до конца текущей недели поставят 14 тыс. флаконов лексредства "Ремдесивир" для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"На предыдущей неделе Минздрав разрешил ввоз незарегистрированного лексредства "Ремдесивир", закупленного ГП "Медицинские закупки Украины" для лечения коронавирусной болезни. Он входит в национальный протокол лечения. В Украину должны поставить первую партию препарата – около 14 тыс. флаконов, поставки будут проходить до конца недели. Общая процедура предусматривала закупку 28,2 тыс. единиц этого лекарства, что будет направлено на лечение 4,7 тыс. пациентов со средним и тяжелым течением болезни",- сказал он.

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"Это лекарство используется во многих странах – США, Японии, Австралии, странах ЕС, входит в протоколы лечения. 22 октября главный регуляторный орган Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полноценно утвердил ремдесивир как первый вид терапии для лечения COVID-19, его утвердили на основе анализа и детального изучения результатов рандомизированных исследований",- добавил замминистра.

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.