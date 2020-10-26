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Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке

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Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке
В Луцке на избирательном участке № 071044 наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после того, как начался подсчет голосов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на участке, который находится в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.

По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. К счастью, участок находится на первом этаже здания.

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    всё понятно - ни силы, ни чести...(((
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