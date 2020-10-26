Наблюдатель выпрыгнул в окно при подсчете голосов на избирательном участке в Луцке
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В Луцке на избирательном участке № 071044 наблюдатель от политической партии "Сила и честь" выпрыгнул в окно после того, как начался подсчет голосов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Волинські новини", об этом сообщили очевидцы.
Инцидент произошел на участке, который находится в здании факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки около 22:30.
По словам очевидцев, мужчина покинул участок, выпрыгнув в окно. К счастью, участок находится на первом этаже здания.