В Украине заняты 63,4% коек для пациентов с COVID-19: больше всего в Луганской, Полтавской и Одесской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 26 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% во всехобластях, кроме Херсонской. Наибольшая загруженность коек в Луганской (76,9%), Полтавской (76,3%), Одесской (75,9%), Кировоградской (73,5%), Донецкой (74,2%) областях и Киеве (72,4%).
Всего по Украине загрузка коек составляет 63,4%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях.
Таким образом, требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.