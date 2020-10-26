За сутки от коронавируса умерли 15 киевлян, выздоровели 5 человек, выявлены 308 новых случаев, - Кличко

На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 699 киевлян. На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет, четыре девочки от 9 месяцев до 15 лет и пять мальчиков от 11 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус побороли 11 749 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 83, в Деснянском - 44 и в Днепровском районе - 43 случая.

Сегодня в столичных больницах лечатся 1 856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациента - в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

С ввоспалением легких в столичных больницах лечат 466 больных.