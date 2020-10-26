Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей
"По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление относительно его избрания", - написал Гунько в соцсети Facebook в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско", - добавил он.
В свою очередь лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко" Олег Ляшко заявил, что не признает результат "этих купленных выборов".
"Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупу и коррупции власти. По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза (!) превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов (Рейтинг, Социс) давали убедительную победу мне, но подкуп избирателей кардинально исказил результаты этих выборов. В каждом селе округа люди знают и сообщали о массовой скупке голосов, организованной кандидатом от власти Анатолием Гунько. Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. ... В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масшабному подкупу избирателей 208 округа", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук.
По состоянию на 10:25 ЦИК обработал 24,62% участковых протоколов:
- Олег Ляшко от "Радикальной партии" - 33,37% голосов;
- Анатолий Гунько от "Слуги народа" - 32,38% голосов;
- Людмила Давиденко, самовыдвижение - 26,96% голосов;
- Анатолий Гунько (самовыдвижение) - 2,98%;
- Игорь Гунько (самовыдвижение) - 1,39%.