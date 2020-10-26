ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88%

Явка на местных выборах, которые проходили по всей Украине 25 октября, составила 36,88%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

"10556621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - добавили в ЦИК.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

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