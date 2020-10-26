Новости • Местные выборы-2020

ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88%

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ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88%
Явка на местных выборах, которые проходили по всей Украине 25 октября, составила 36,88%.

Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия, передает Цензор.НЕТ.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что данные поступили от территориальных избирательных комиссий.

"10556621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал", - добавили в ЦИК.

Самая высокая явка была зафиксирована в Тернопольской области - 44,68%, а также во Львовской области - 43,82%, и в Волынской области - 41,89. Самая низкая явка - в Донецкой области, 31,67%, а также в Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%) и Херсонской (32,39%) областях.

ЦИК: Явка на местных выборах в Украине составила 36,88% 01

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Мариуполь удивил. Их епашили из градов кацапы, а они выбрали себе во власть - кацапов. Или Славянск: штепа, которая привела им в город войну, получила 40% голосов. Что еще должно произойти в жизни этих электоральных терпил, чтобы они наконец-то прозрели?!
  • Шимус
    Вот и всё.
    С сегодняшнего дня.
    Каждый на тебя будет открыто плевать.
    Каждый будет класть на тебя болт.
    Каждый будет умножать тебя и твоё скудное умом окружение на ноль.
    Хорошие к тебе уже не пойдут.
    Умные в ближайшие месяцы уйдут.
    Тупые зная, что скоро конец - будут безбожно воровать.
    Вертикаль будет тебя ежедневно сливать.
    Оппозиция будет тебя круглосуточно шатать.
    Силовики будут тебя и твоих друзей-воров системно документировать.
    Люди будут тебя с каждым днём все больше ненавидеть.
    Ты просрал всё.
    Просрал за полтора года.
    ОПЗЖ на марше.
    Попов во втором туре.
    Сепары возвращаются.
    Рыги в местных советах.
    А ты.
    Ты со своими тупыми друзьями-соратниками в жопе.
    Нет смысла больше сидеть.
    Время вышло - дальше будет только хуже.
    Вали.
    Вали обратно в своё привычное шапито пока мы ещё можем этот .....здец остановить и что-то изменить.
    Результат этих выборов - это не оценка твоих безликих слуг.
    Это приговор лично тебе.
    Уходи.
    Твоё время вышло.
    Finita la Commedia
  • Шимус
    я хочу посмотреть на зебилов которые за бубочку голосовали И спросить- вас ведь предупреждали кющайте ?
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