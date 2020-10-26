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Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов

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Военные самолеты РФ с начала войны не залетали в воздушное пространство Украины, за исключением Крыма, - командующий ВС ВСУ Сергей Дроздов
По данным командования ВС ВСУ, с начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения госграницы Украины.

С начала войны на Донбассе военные самолеты России в воздушное пространство Украины не залетали, кроме территории временно оккупированного Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом в интервью РБК-Украина заявил командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, передает Цензор.НЕТ.

"Таких случаев в воздушном пространстве Украины зафиксировано не было, кроме Крыма, конечно. С начала 2014 года в небе Крыма зафиксировано 225 000 случаев нарушения государственной границы Украины", – отметил Дроздов.

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По его словам, "информация, которую отражает один из веб-серверов, например, Flightradar, не является официальной и может содержать погрешность".

"Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", – уточнил Дроздов.

Топ комментарии

  • Nikos KGB
    ветераны свидетельствовали, что залетали....
  • Vitaly Ytsuken
    Кто то трындит...
    Новость от 2014 года.
    Два российских военных самолета нарушили воздушное пространство Украины в Донецкой области.

    Об этом на брифинге в пятницу сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

    По его словам, россияне продолжают активную воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации.

    "Один беспилотник был зафиксирован над Мариуполем. Еще один - на административной границе с временно оккупированным Крымом", - рассказал Лысенко.

    "Кроме того средства противовоздушной обороны Украины обнаружили два военных самолета ВС РФ, которые на значительной высоте нарушили воздушное пространство Украины на направлении Седово-Мелекино Донецкой области, совершили маневр вдоль украинской береговой линии и вернулись в Россию", - отметил спикер СНБО.
  • Viktor Zotov
    а вертолёты тоже не залетали?
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