За неделю жертвами пожаров в Украине стали 36 человек, на водных объектах погибли 12, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 19 по 25 октября во время пожаров в Украине погибли 36 человек, на водных объектах - 12.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в течение недели произошло 3 чрезвычайные ситуации. Зарегистрировано 1 тыс. 623 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотруниками ГСЧС мер спасены 50 человек.

Ликвидировано 1 тыс. 93 пожара, спасены во время пожаров 41 человек и не допущено уничтожение огнем 440 зданий и 54 единиц техники. Во время пожаров погибли 36 человек.

С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 305 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 624 взрывоопасных предмета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью на Ривненщине горел жилой дом: трое погибших, - ГСЧС

В течение недели на водных объектах погибли 12 человек.