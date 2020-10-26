"Вы никто. Ваша деятельность нас не беспокоит": журналистам на Донетчине мешали свободно наблюдать за подсчетом голосов. ФОТОрепортаж

На одном из участков Бахмута (Донецкая область) журналистам не позволили свободно наблюдать за подсчетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне радіо".

Все началось еще до подсчета голосов. Когда бюллетени еще были в урнах, некоторые члены комиссии уже начали расписываться в пустых протоколах, тогда как эти документы запрещено подписывать до заполнения. Когда журналистка попросила, чтобы протокол поменяли, председатель участковой комиссии директор Бахмутской школы искусств Евгения Гринь ответила: "Протокол только начали подписывать, я ее (одну из членов комиссии. - Ред.) остановила. А вообще, девушка, не мешайте. У вас нет такого права управлять нами. Фиксируйте, фотографируйте, мы и сами успеем наделать ошибок".

Издание отмечает, что педагог лично переходила на подобные высказывания не раз и прибегала к откровенному унижения журналистки.

После этого члены УИК стали вести себя более напряженно. Журналистам не давали близко подойти к бюллетеням или сфотографировать их, аргументируя это "коронавирусной" дистанцией. В то же время разглядеть отметки в бюллетенях с большого расстояния было невозможно, учитывая еще и то, что присутствующие специально тесно обступили стол. Некоторые даже повышал голос, заявляя, что нахождение журналистов позади их раздражает.

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Когда разглядеть что-то уже не было никакой возможности, журналистка попросила одну из женщин, стоявшую перед столом, немного отойти. Та разозлилась, а посли стали ругаться и другие. Возникла следующая беседа:

"Журналистка: Мне ничего не видно за спинами.

Член комиссии 1: Соблюдайте дистанцию.

Журналистка: Позвольте, тогда встаньте так, чтобы всем было видно на расстоянии.

Член комиссии 2 (громко): Встаньте на стул и снимайте, а не ходите рядом!

Журналистка: Если есть дистанция, тогда дайте мне доступ.

Председатель комиссии: Секунду, вы никто и пришли сюда...

Журналистка: Я никто?

Председатель комиссии: Да, в этом случае вы не член комиссии.

Журналистка: Но тоже имею право смотреть.

Председатель комиссии: Имеете, но показывать вам ничего не нужно. Вы можете снимать и делать что хотите, но не мешайте.

Журналистка: Это препятствование журналистской деятельности.

Председатель комиссии: Ваша деятельность нас совершенно не беспокоит".

Впрочем, исключения для фото все же сделали - показали один из испорченных бюллетеней. Сделали это демонстративно.

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Издание отмечает, фиксировать на камеру, как избиратель проставляет отметки в своем бюллетене, нельзя - это нарушает тайну голосования. Но когда бюллетень уже заполнен и лежит перед членами избиркома, журналист может его сфотографировать.

"Поскольку на участке №140609 этим правом пренебрегли, журналистка составила акт о препятствовании своей деятельности. Сначала Евгения Гринь говорила, что решать судьбу документа будут члены комиссии путем голосования. Однако до завершения процедуры женщина говорила об акте вполголоса, советуясь с коллегами. Когда мы напомнили ей о документе, она зачитала его перед собравшимися и заключила, что такие акты рассматривают в Территориальной избирательной комиссии. Ближе к финалу заседания члены УИК начали демонстрировать откровенное пренебрежение к журналистке. Так, когда она хотела сфотографировать протокол, одна из членов УИК, обращаясь к другим, громко сказала: "Посмотрите, она хотела украсть протокол!" Остальные члены стали ее поддерживать, хотя это был явной клеветой", - пишет издание.

"Где ваша честь, если вы пришли и забрали документы? Чего вы здесь хозяйничаете?" - спрашивает другая женщина.

Когда председатель комиссии отправилась в ТИК, журналисты тоже пришли туда, чтобы подать акт. Вместе с этим вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

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