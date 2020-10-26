"Вы никто. Ваша деятельность нас не беспокоит": журналистам на Донетчине мешали свободно наблюдать за подсчетом голосов. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вільне радіо".
Все началось еще до подсчета голосов. Когда бюллетени еще были в урнах, некоторые члены комиссии уже начали расписываться в пустых протоколах, тогда как эти документы запрещено подписывать до заполнения. Когда журналистка попросила, чтобы протокол поменяли, председатель участковой комиссии директор Бахмутской школы искусств Евгения Гринь ответила: "Протокол только начали подписывать, я ее (одну из членов комиссии. - Ред.) остановила. А вообще, девушка, не мешайте. У вас нет такого права управлять нами. Фиксируйте, фотографируйте, мы и сами успеем наделать ошибок".
Издание отмечает, что педагог лично переходила на подобные высказывания не раз и прибегала к откровенному унижения журналистки.
После этого члены УИК стали вести себя более напряженно. Журналистам не давали близко подойти к бюллетеням или сфотографировать их, аргументируя это "коронавирусной" дистанцией. В то же время разглядеть отметки в бюллетенях с большого расстояния было невозможно, учитывая еще и то, что присутствующие специально тесно обступили стол. Некоторые даже повышал голос, заявляя, что нахождение журналистов позади их раздражает.
Когда разглядеть что-то уже не было никакой возможности, журналистка попросила одну из женщин, стоявшую перед столом, немного отойти. Та разозлилась, а посли стали ругаться и другие. Возникла следующая беседа:
"Журналистка: Мне ничего не видно за спинами.
Член комиссии 1: Соблюдайте дистанцию.
Журналистка: Позвольте, тогда встаньте так, чтобы всем было видно на расстоянии.
Член комиссии 2 (громко): Встаньте на стул и снимайте, а не ходите рядом!
Журналистка: Если есть дистанция, тогда дайте мне доступ.
Председатель комиссии: Секунду, вы никто и пришли сюда...
Журналистка: Я никто?
Председатель комиссии: Да, в этом случае вы не член комиссии.
Журналистка: Но тоже имею право смотреть.
Председатель комиссии: Имеете, но показывать вам ничего не нужно. Вы можете снимать и делать что хотите, но не мешайте.
Журналистка: Это препятствование журналистской деятельности.
Председатель комиссии: Ваша деятельность нас совершенно не беспокоит".
Впрочем, исключения для фото все же сделали - показали один из испорченных бюллетеней. Сделали это демонстративно.
Издание отмечает, фиксировать на камеру, как избиратель проставляет отметки в своем бюллетене, нельзя - это нарушает тайну голосования. Но когда бюллетень уже заполнен и лежит перед членами избиркома, журналист может его сфотографировать.
"Поскольку на участке №140609 этим правом пренебрегли, журналистка составила акт о препятствовании своей деятельности. Сначала Евгения Гринь говорила, что решать судьбу документа будут члены комиссии путем голосования. Однако до завершения процедуры женщина говорила об акте вполголоса, советуясь с коллегами. Когда мы напомнили ей о документе, она зачитала его перед собравшимися и заключила, что такие акты рассматривают в Территориальной избирательной комиссии. Ближе к финалу заседания члены УИК начали демонстрировать откровенное пренебрежение к журналистке. Так, когда она хотела сфотографировать протокол, одна из членов УИК, обращаясь к другим, громко сказала: "Посмотрите, она хотела украсть протокол!" Остальные члены стали ее поддерживать, хотя это был явной клеветой", - пишет издание.
"Где ваша честь, если вы пришли и забрали документы? Чего вы здесь хозяйничаете?" - спрашивает другая женщина.
Когда председатель комиссии отправилась в ТИК, журналисты тоже пришли туда, чтобы подать акт. Вместе с этим вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.