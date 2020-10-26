Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук
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В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.
"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.
Кравчук напомнила, что опрос не имеет никаких юридических последствий.
Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.