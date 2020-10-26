Результаты "опроса Зеленского" опубликуют ближе к вечеру, - "слуга народа" Кравчук

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса. Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.

Кравчук напомнила, что опрос не имеет никаких юридических последствий.

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов в Украине 25 октября на избирательных участках проведут всеукраинский опрос и предложат украинцам ответить на пять вопросов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Значительных нарушений во время "опроса Зеленского" не зафиксировано, - глава Нацполиции Клименко