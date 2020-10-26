Двое киевлян задержаны во Львове за многократное пополнение счетов одной купюрой. Им грозит до 6 лет заключения, - полиция

Двое мужчин пытались неоднократно пополнить мобильные счета, используя одну 500-гривневую купюру и изоленту. Правоохранители задержали злоумышленников. Им грозит до шести лет заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции во Львовской области совместно с работниками Управления патрульной полиции региона задержали двух мужчин, которые осуществляли несанкционированные вмешательства в работу терминалов и банкоматов самообслуживания.

Злоумышленниками оказались двое киевлян 38 и 44 лет, которые временно проживали в одном из отелей Львова.

В вечернее время правонарушители проводили пополнения мобильных счетов 500-гривневой купюрой, к которой была прикреплена изотермическая лента, что давало возможность ее повторного использования. Полицейские задержали фигурантов во время совершения "операции".

По предварительным данным, мужчины успели пополнить счета на 4000 гривен, повторно используя одну купюру.

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Сейчас правоохранители устанавливают окончательную сумму ущерба и проверяют фигурантов на причастность к совершению аналогичных преступлений.

В отеле, где временно проживали фигуранты, правоохранители провели неотложный обыск. В качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, сим-карты, блокноты и 500-гривневую купюру, которая использовалась в совершении правонарушения.

Злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электросетей, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Фигурантам избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест. Досудебное следствие продолжается.