Новости • Местные выборы-2020

В большинстве ОТГ пройдет второй тур местных выборов, - ОПОРА

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В большинстве ОТГ пройдет второй тур местных выборов, - ОПОРА
В большинстве городов с численностью населения более 75 тыс. человек состоится второй тур выборов местных глав.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий прогноз сделала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тыс. избирателей на должность городского головы", - сказала Айвазовская.

Как сообщалось, по данным Центральной избирательной комиссии, в воскресенье по всей Украине прошли выборы в областные, городские, поселковые и сельские советы, также состоялись выборы 370 городских, 428 поселковых, 623 сельских голов.

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.

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Топ комментарии

  • irenka ko
    Країну захищав від орків, армію зруйновану відроджував, санкції на ***** вимагав накладати, в Європу нас вів. Ще продовжувати? Робив все те, що за рік було зруйновано янелохом та його кремлівськими колегами.
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    В большинстве ОТГ продет второй тур местных выборов, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 7986зе всьо
  • aleks kyb
    Аби не Порошенко. Готовы выбрать любое дерьмо.
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