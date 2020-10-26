52 тысячи новых случаев за сутки: во Франции побит очередной рекорд заболеваемости COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
За 24 часа было зафиксировано еще 52 тыс. пациентов с COVID-19. Предыдущий рекорд, установленный сутками ранее, был превышен на 6588 больных.
Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 1 138 507 человек.
За сутки во Франции умерло 116 пациентов с COVID-19, это на 22 меньше, чем накануне. Всего в стране скончалось не менее 34 645 инфицированных коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По числу выявленных заражений коронавирусом Франция находится на пятом месте в мире. Всего на планете зафиксировано более 43 млн случаев COVID-19.