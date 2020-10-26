Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, выиграл выборы на пост главы ОТГ на Кировоградщине, - избирком
"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили ВВС News Украина в местной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.
Там уточнили, что оформление протоколов продолжается.
Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.
Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.
Сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. Господин Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.
Сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.
В 2007 году господин Лозинский, который был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 г. вблизи пгт Голованевск произошло убийство. После инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря погиб местный житель Валерий Олийнык. Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона. Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск. Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, местного жителя убили из дробовика, который обычно используют на охоте. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал. Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы) . В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".Однако после общественного резонанса прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 г. Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу. В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.