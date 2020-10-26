Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, выиграл выборы на пост главы ОТГ на Кировоградщине, - избирком

Бывший депутат Верховной Рады Виктор Лозинский, которого ранее приговорили к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на голову объединенной территориальной громады рядом с местом убийства.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили ВВС News Украина в местной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

Там уточнили, что оформление протоколов продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутат Лозинский, осужденный на 15 лет за убийство человека, баллотируется на председателя ОТГ на Кировоградщине, - СМИ

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.

Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.

Сейчас Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. Господин Балицкий заявлял об угрозах со стороны Лозинского, но тот отрицал это.

Сам Лозинский накануне выборов дал интервью, в котором назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

В 2007 году господин Лозинский, который был аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ. 16 июня 2009 г. вблизи пгт Голованевск произошло убийство. После инцидента с компанией в составе Виктора Лозинского, прокурора района, начальника милиции района и егеря погиб местный житель Валерий Олийнык. Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона. Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, его объявили в розыск. Виктора Лозинского задержали в марте 2010 года. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, местного жителя убили из дробовика, который обычно используют на охоте. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал. Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы) . В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет. В 2013 году Высший спецсуд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет. После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014-го Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".Однако после общественного резонанса прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму. Уже в 2016 г. Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу. В мае 2019 г. Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Виктора Лозинского. А в сентябре это решение, как заявляет Лозинский, подтвердил Верховный Суд.