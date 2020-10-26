На одном из округов Ужгорода есть основания для отмены результатов выборов из-за ошибки в бюллетенях, - ОПОРА

В Ужгороде на выборах в местный совет в округе №2 была обнаружена ошибка в списке кандидатов от партии "Европейская Солидарность", поэтому избиратели не смогли проголосовать как минимум за 4 кандидатов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил координатор наблюдения общественной сети ОПОРА за выборами в Закарпатской области Ярослав Гулан.

"Это может быть основанием для переназначения голосования на этом округе, определить это должен суд или ЦИК", - сказал Гулан.

По его словам, об ошибке в бюллетене сообщил кандидат от "ЕС" в этом округе Иван Темников, который обнаружил, что под номером 4 в строке бюллетеня были указаны фамилии двух кандидатов - соответственно, Владимира Цмура и Ивана Темникова. Последний имел пятый номер в списке кандидатов, а ошибку в бюллетене обнаружил утром, 25 октября. Депутат обратился в ТИК за разъяснением относительно этой ошибки и написал жалобу. Он намерен подавать иск в суд по этому поводу.

В бюллетене на этом округе, вероятно, неправильно указаны и номера следующих кандидатов. Так, кандидат Лилия Лукеча указана под номером 5 (кандидат №6 по данным сайта ЦИК), кандидат Виталий Василечко указанный под номером 6 (кандидат №7 по данным сайта ЦИК), номер 7 в бюллетене напечатано без имени кандидата.

По словам Гулана, ситуация очень неоднозначна и может действительно стать основанием для обращения в суд. Ведь избиратели, по сути, не смогли проголосовать за четырех кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в округе №2".

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