Житель Тернопольщины избил полицейского на закрывшемся избирательном участке

25 октября в 20:24 в селе Нижборок пьяный мужчина зашел на закрывшийся избирательный участок и спровоцировал конфликт с полицейским.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел на участок после ее закрытия, а полицейский попросил его покинуть помещение. Нарушитель вел себя неадекватно, по телефону позвал сына с другом. Родственник нарушителя напал на работника полиции", - рассказали в полиции.

После нанесения телесных повреждений, злоумышленники скрылись. Полицейскому оказали медпомощь.

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На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители разыскали нападавших и доставили их в отделение полиции.

33-летнего нападающего задержали согласно статье 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и избрании меры пресечения.