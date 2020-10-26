Ошибкой было применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" считают ошибкой применение пропорциональной системы с открытыми списками на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей.

Об этом сказала председатель правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции 26 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Части нарушений, в частности процедурных, можно было избежать, если бы государство своевременно, а именно украинский парламент, приняли изменения в Избирательный кодекс. И все потенциальные участники избирательного процесса были бы в равных условиях. Большой ошибкой, о чем мы говорили неоднократно, было распространение пропорциональной системы с открытыми списками именно на местных выборах громады до 10 тыс. избирателей", - сказала Айвазовская.

По ее словам эта система не соответствует задачам местного самоуправления и не способствует развитию партийных организаций на местах.

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