Школы из "красных" зон Киевской области после каникул перейдут на дистанционное обучение, - ОГА
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Ученики школ, которые расположены в "красных" зонах эпидемиологической опасности в Киевской области после завершения осенних каникул будут переведены на дистанционную форму обучения
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.
Заведения дошкольного образования продолжат работать.
Сейчас 14 детсадов в области закрыты на карантин: в Мироновской ОТГ, Барышевской ОТГ, Фурсовской ОТГ (два заведения) Узинской ОТГ, а также Згуровском, Сквирском (два заведения), Яготинском (четыре учреждения), Тетиевском и Таращанском районах.
Решение о временном прекращении их работы приняли члены территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей или работников этих учреждений.
Лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.