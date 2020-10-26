Умерла 91-летняя волонтер Людмила Твердохлиб (Бабуся Лю), помогавшая украинским воинам с 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщила председатель благотворительного фонда "Відкрите серце" (Днепр) Светлана Свердличенко, передает Цензор.НЕТ.
Видео: интервью с Людмилой Твердохлиб, 2017 год.
"Мы познакомились с бабушкой Лю в 14-м. Она была знакома каждому волонтеру в штабе и в госпитале, каждому воину и волонтерам Вокзал_Днипро, каждому ...
Это была маленькая женщина с Огромным Сердцем !!!
Трудно говорить о #Бабусе_Лю в прошедшем времени...
Вечное уважение тебе, наша Бабушка Лю ...
И передавай привет нашем мальчикам и девочкам ...
Помощь нужна по документам и с погребением обращаться к Анне Счасной-Гарус
4731219105546299 Счасная Ганна", - сообщила Свердличенко.
"С прискорбием сообщаем: умерла известная украинская волонтер бабушка Лю - Людмила Григорьевна Твердохлиб, 1929 г.р., жительница Днепра. Волонтер с 2014 года!
Людмила Григорьевна, более известная среди военных как бабушка Люда, все последние годы своей жизни посвятила помощи украинским воинам, которые защищают границы нашей страны.
Людмила пережила и Голодомор, и Вторую мировую войну.
В 2014-м она одной из первых взялась помогать раненым в госпитале Мечникова, возила горячие обеды и продукты.
Одна мечта осталась у нее невыполненной - она так и не успела съездить на фронт", - рассказал Сергей Сердюк.