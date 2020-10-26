Умерла 91-летняя волонтер Людмила Твердохлиб (Бабуся Лю), помогавшая украинским воинам с 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтер Людмила Григорьевна Твердохлиб все последние годы своей жизни посвятила помощи украинским воинам.

Об этом сообщила председатель благотворительного фонда "Відкрите серце" (Днепр) Светлана Свердличенко, передает Цензор.НЕТ.

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Видео: интервью с Людмилой Твердохлиб, 2017 год.

"Мы познакомились с бабушкой Лю в 14-м. Она была знакома каждому волонтеру в штабе и в госпитале, каждому воину и волонтерам Вокзал_Днипро, каждому ...

Это была маленькая женщина с Огромным Сердцем !!!

Трудно говорить о #Бабусе_Лю в прошедшем времени...

Вечное уважение тебе, наша Бабушка Лю ...

И передавай привет нашем мальчикам и девочкам ...

Помощь нужна по документам и с погребением обращаться к Анне Счасной-Гарус

4731219105546299 Счасная Ганна", - сообщила Свердличенко.

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"С прискорбием сообщаем: умерла известная украинская волонтер бабушка Лю - Людмила Григорьевна Твердохлиб, 1929 г.р., жительница Днепра. Волонтер с 2014 года!

Людмила Григорьевна, более известная среди военных как бабушка Люда, все последние годы своей жизни посвятила помощи украинским воинам, которые защищают границы нашей страны.

Людмила пережила и Голодомор, и Вторую мировую войну.

В 2014-м она одной из первых взялась помогать раненым в госпитале Мечникова, возила горячие обеды и продукты.

Одна мечта осталась у нее невыполненной - она ​​так и не успела съездить на фронт", - рассказал Сергей Сердюк.













