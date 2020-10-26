Новости • Местные выборы-2020, Опрос Зеленского

Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА

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Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА
С точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель правления общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, все-таки нормы законодательства Избирательного кодекса относительно организации опроса "5 вопросов президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента… И также это имеет форму, с точки зрения международных стандартов, злоупотребления административным ресурсом", - отметила Айвазовская.

По словам председателя правления "ОПОРА", президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности, и должен придерживаться Конституции, а не реализовывать "определенные политтехнолгические приемы, которые, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии ("Слуга народа", - Ред.), но нанесли большой репутационный вред непосредственно идее народовластия и доверию к социологии как таковой".

Айвазовская напомнила, что речь идет, в частности, об использовании слоганов, высказываний, которые являются идентичными тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на внешней рекламе, других агитационных материалах.

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Топ комментарии

  • piligrim
    а не хочет ли властелин клавиш вывешивать свои вопросы в собственном аккаунте мордакниги?... сразу бы отгребал по нормам прямого волеизъявления...
  • Ан Мур
    Якщо це була прихована агітація в день виборів - то це однозначно було порушення норм виборчого законодавства, і Виборчого Кодексу зокрема!
    Оля, Айвазовська, навіщо оця толерастія до зебільної влади?
  • Ig Shu
    народна любов не має границь, усі хочуть "подякувати" Зе!білу та "побажати" міцного здоров'я... Проведення "опитування Зеленського" в день виборів може бути оцінене як зловживання адміністративним ресурсом, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 4688
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