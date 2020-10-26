Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА

С точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель правления общественной сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"По нашим оценкам, все-таки нормы законодательства Избирательного кодекса относительно организации опроса "5 вопросов президента" не были нарушены, но вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента… И также это имеет форму, с точки зрения международных стандартов, злоупотребления административным ресурсом", - отметила Айвазовская.

По словам председателя правления "ОПОРА", президент имеет определенные функции, полномочия и обязанности, и должен придерживаться Конституции, а не реализовывать "определенные политтехнолгические приемы, которые, вероятно, были эффективны с точки зрения мобилизации избирателей этой политической партии ("Слуга народа", - Ред.), но нанесли большой репутационный вред непосредственно идее народовластия и доверию к социологии как таковой".

Айвазовская напомнила, что речь идет, в частности, об использовании слоганов, высказываний, которые являются идентичными тем, которые использовались политической партией "Слуга народа" на внешней рекламе, других агитационных материалах.

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