Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов

Координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин заявил, что передаст свой гонорар на благотворительность.

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю", сообщает Цензор.НЕТ.

Ему напомнили, что в интервью одному из изданий он заявил, что до пандемии коронавируса его обычный гонорар составлял $3 тысячи. На вопрос о размере гонорара за координацию опроса Зеленского, Гагарин ответил, что он меньше упомянутой суммы. Шоумен планирует передать его на благотворительность.

"Он [гонорар] чисто формальный, эта история для меня не о деньгах", - заявил Гагарин.

Читайте также: Проведение "опроса Зеленского" в день выборов может быть оценено как злоупотребление административным ресурсом, - ОПОРА