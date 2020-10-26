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Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов

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Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов
Координатор всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин заявил, что передаст свой гонорар на благотворительность.

Об этом он рассказал в интервью "Бабелю", сообщает Цензор.НЕТ.

Ему напомнили, что в интервью одному из изданий он заявил, что до пандемии коронавируса его обычный гонорар составлял $3 тысячи. На вопрос о размере гонорара за координацию опроса Зеленского, Гагарин ответил, что он меньше упомянутой суммы. Шоумен планирует передать его на благотворительность.

"Он [гонорар] чисто формальный, эта история для меня не о деньгах", - заявил Гагарин.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    И хотелось би увидеть кошторьіс. Налоги там всякие... Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4170
  • ruda
    оооо,так ещё и гонорар?за чей счёт ?
  • Стрелок
    ну как "за деньги".. я бы сказал "за денежку малую"
    Координатор президентского опроса Гагарин обещает отдать гонорар за его проведение на благотворительность: Там меньше 3 тыс. долларов - Цензор.НЕТ 4418
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