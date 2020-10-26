Внутренние резервы нужно искать у богатых, - глава Госналогслужбы Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко предлагает расширить базу налогообложения в Украине за счет более богатых слоев населения.

Об этом Любченко заявил в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу главы профильного комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева повысить "план" по табачному акцизу и ряду других налогов в доходной части проекта Госбюджета-2021, передает Цензор.НЕТ.

"Внутренние резервы нужно искать у богатых. Причем нет одного решения. Простой пример – "зеленая" энергетика. Они богатые. Давно уже все окупили, применили ускоренную амортизацию, налогов ноль. О налоге на прибыль вообще забыли. Какая ускоренная амортизация, если гарантийный срок панелей 30 лет? Они хотят из бюджета 20 млрд грн, но мы у них самих найдем эти 20 млрд грн налога на прибыль. Это готовилось раньше. Если бы не было карантина, мы бы уже туда пришли. Это было у нас в плане на начало года - в апреле, еще до моего назначения. Ревизоры, которые составляли нацплан, видели - это не может так работать", - ответил Любченко.

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"Гетманцев имеет полное право искать механизмы сбалансирования бюджета. Абсолютно правильно. И он сосредоточился на поисках доходной части в последнее время, что тоже верно. Мы обсуждали с ним многие вопросы по моей инициативе. Это мое сознательное решение. Удельный вес внутреннего НДС к ВВП в этом году планировался 1,9%, в следующем - 2,9%. Мы в этом уже выйдем почти на 2,8%. ... В госбюджете на этот год изначально индикатив по НДС был 96,8 млрд грн, затем план секвестировали до 75,4 млрд грн. Потом добавили 2,2 млрд грн, 2 млрд грн из которых на паводок. То есть стало 77,6 млрд грн. Я уверенно вижу 112 млрд грн в этом году. Мы уже "сделали" 85 млрд грн. За 10 месяцев этого года практически выйдем на весь НДС, который был в первоначальном бюджете", - добавил он.