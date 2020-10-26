Требование списывать вагоны только из-за возраста очень нелогичное и непонятное, - эксперт

"Политика" Укрзализныци "должна быть направлена ​​на то, чтобы улучшать состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны только из-за возраста".

Списание железнодорожных вагонов из-за возраста - нелогично, важно их техническое состояние. Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур, комментируя инициативу Мининфраструктуры ограничить сроки эксплуатации вагонов, передает Главком.

"Очень нелогичным и непонятным является требование года выпуска. Очевидно, если мы говорим о любом вагоне, цементовоз это или это другой вагон, то в первую очередь важным для безопасности является его техническое состояние, а не год выпуска. Потому что год выпуска может быть и большой, а техническое состояние хорошее. А может быть и наоборот", - рассказал Качур.

По его мнению, политика "Укрзализныци" должна быть направлена ​​на то, чтобы улучшать техническое состояние вагонов, а не выводить из эксплуатации хорошего качества вагоны исключительно из-за возраста.

Он также обратил внимание, что от такого решения пострадает, прежде всего, сама "Укрзализныця", которой придется списать значительное количество вагонов, что вызовет их дефицит. В частности, это касается вагонов-цементовозов.

"Несколько цифр, касающихся вагонов-цементовозов. Если мы говорим по Украине сегодня, то это 7600 вагонов, включая и вагоны железной дороги, и вагоны частных компаний. Так наибольший риск в УЗ по сроку эксплуатации вагонов. Если напрямую следовать проекту приказа, который сегодня готовит министерство, то железная дорога сама себе создаст проблемы, которые не будет знать, как решить. Потому что цементовозов у ​​них не хватает, только 1167 цементовозов выведены из эксплуатации из-за технического состояния", - пояснил Качур.

Ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.

В свою очередь в "Укрметаллургпроме" считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.