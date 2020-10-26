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Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе

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Азербайджан перед перемирием занял 18 населенных пунктов в Карабахе
Азербайджанские военные накануне объявленного с 26 октября перемирия взяли под контроль 18 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Publika.az.

По словам президента, в Зангиланском районе были взяты Биринджи Алыбейли, Икинджи Алыбейли, Ребенд и Еникенд; в Джебраильском районе - Говшудлу, Софулу, Даг Машанлы, Курды, Ховуслу и Челебиляр.

В Губадлинском районе военные взяли под контроль Падар, Эфендиляр, Юсифбейли, Чайтумас, Ханлыг, Сарыятаг, Моллабурхан и Губадлы.

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Топ комментарии

  • IN UA 7395a7cc
    У Алиева, что не перемирие, то освобождение нескольких населенных пунктов.
    Вот, что бывает, когда переговоры ведут ударные беспилотники и высокоточные ракеты, а не старые коммунисты Фокин и Кравчук.
  • Привет
    Ну ериван им у нюх не вперся...а вот до Степанокерта дойдут...
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Нормально! Перед слкдующтм ещё 20 займут. И так до Еривана!
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