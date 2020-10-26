Гражданина Венгрии обманули на $10 тыс. в России и подговорили незаконно пересечь границу в Украину, - Госпогранслужба

Гражданина Венгрии обманули на 10 тыс. долларов в России, ему пообещали помочь за эту сумму добраться домой, однако бросили его на российско-украинской границе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Иностранец имел все основания для легального въезда в Украину, однако, по его словам стало известно, что он стал жертвой мошенников.

Мужчина рассказал, что в России неизвестные согласились помочь ему быстро добраться домой. За свои услуги "помощники" получили 10 тыс. долларов США. Обманутого гражданина Венгрии мошенники бросили на российско-украинской границе.

Задержал иностранца наряд отдела "Волчанск" Харьковского пограничного отряда.

"Скорее всего, иностранцу придется еще и потратиться на административные штрафы за незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима", - отметили в Госпогранслужбе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для иностранных студентов