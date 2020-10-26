Результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября, - глава городской ТИК Нилов

Результаты выборов мэра Киева планируют объявить не позднее 6 ноября.

Об этом в ходе брифинга заявил замглавы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования", - отметил Нилов.

Согласно календарному плану ЦИК, это 6 ноября.

"Мы будем пытаться сделать это быстрее", - добавил глава Киевской ТИК.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно параллельному подсчету голосов на выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре.

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